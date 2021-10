Europeann Open - Andy Murray va "beaucoup dormir" après son marathon contre Frances Tiafoe

Andy Murray a signé la performance du jour mardi à l'European Open, dont il atteint le 2e tour après un marathon de 3 heures et 44 minutes conclu en trois tie-breaks 7-6 (7/2), 6-7 (7/9) et 7-6 (10/8) face à l'Américain Frances Tiafoe (ATP 48).

"Je pense que c'est la première fois dans ma carrière que je joue un match avec trois tie-breaks", a déclaré Andy Murray, qui s'est imposé sur sa 2e balle de match avant de tomber dans les bras de son adversaire. "C'est sûrement le plus long match en trois sets que j'ai joué. C'était une bataille incroyable, un match exigeant, qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre", a ajouté l'ancien numéro 1 mondial, aujourd'hui 172e à l'ATP. "Nous avons tous les deux eu des opportunités. Nous servions tous les deux très bien. La différence était minime. J'ai réussi un grand point dans la balle de match, ça a fait la différence" "Je suis fatigué", poursuit Murray. "'Maintenant, je vais dormir autant que je peux, c'est la meilleure chose à faire pour récupérer. Je verrai avec mon team demain pour le planning de la journée. Je pourrais taper la balle, travailler en salle ou juste me reposer et mettre l'accent sur la récupération. On verra mon état à mon réveil. On ne sait jamais trop comment on sera le jour d'après". Murray aura Diego Schwartzman, récent quart-finaliste d'Indian Wells, pour prochain adversaire. L'Argentin de 29 ans, 14e mondial, est exempté de 1er tour vu son statut de tête de série N.2. "C'est un super joueur", dit Andy Murray à propos du droitier de Buenos Aires. "Il n'est pas très grand (1m70, ndlr) mais cela ne l'empêche pas de faire une belle carrière. Cela prouve la qualité de son jeu. Il bouge très bien sur le court, c'est un des meilleurs retourners du circuit, un vrai guerrier. Ce sera un match intéressant". (Belga)