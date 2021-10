FIBA Europe Cup - Anvers empoche une deuxième victoire à Ionikos

Les Giants d'Anvers se sont imposés mercredi soir en déplacement en Grèce, à Ionikos (81-92) pour le compte de la 2e journée en FIBA Europe Cup de basket.

Victorieux la semaine passée face au Portugais du Sporting Portugal (80-75), les Anversois ont enchaîné une deuxième victoire dans la compétition. En déplacement à Ionikos (qui a battu Mons 75-78 la semaine passée), les joueurs de Christophe Beghin, le coach des Giants, ont dans un premier temps, fait jeu égal avec leurs adversaires (24-24 et 45-45 à la pause). C'est au retour des vestiaires qu'Anvers a fait la différence. Emmenés par Roby Rogiers (17 points et 8 rebonds) et Jaylen Hands (19 points), les Anversois remportaient le troisième quart 14-33 pour filer à 59-78 à l'entame du dernier acte. Dix dernières minutes gérées par les visiteurs (81-92) qui prennent la tête du groupe F. Le mercredi 27 octobre, Anvers accueillera Mons pour le compte de la 3e journée en FIBA Europe Cup. Dans le même temps, dans le groupe D, Saragosse, avec Hans Vanwijn, s'est imposé, après prolongation (90-91), sur le parquet des Israéliens de l'Hapoel Gilboa Galil. Le Belge a terminé la rencontre avec 6 points (3/5 à 2 points et 0/3 à 3 points), 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 26 minutes. Les Espagnols présentent un bilan d'une victoire pour une défaite et pointent à la 3e place. Mercredi prochain, ils se déplaceront en Italie pour y affronter Reggio Emilia. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de la FIBA Europe Cup. (Belga)