Jannik Sinner qualifié pour les quarts de finale de l'European Open

Jannik Sinner s'est qualifié pour les quarts de finale de l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers, mercredi soir à la Lotto Arena. Le joueur italien de 20 ans, 13e mondial et tête de série N.1 de ce tournoi ATP 250 sur surface dure doté de 508.600 euros, s'est imposé 7-5, 6-2 en 1h34 face à son compatriote Lorenzo Musetti, 19 ans et 69e au classement ATP.

Sinner affrontera Arthur Rinderknech (ATP 65) pour une place dans le dernier carré. Le Français avait décroché le premier billet pour les quarts en dominant le Serbe Dusan Lajovic (ATP 33), 8e tête de série, 6-3, 4-6, 6-2 plus tôt dans la journée. Jenson Brooksby a ensuite imité Rinderknech. Issu des qualifications, où il avait sorti Michael Geerts (ATP 320) au 1er tour, l'Américain, 70e mondial, s'est hissé en quarts de finale grâce à sa victoire 6-2, 6-0 face au Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 62), révélation du dernier US Open dont il avait atteint les quarts de finale. Brooksby rencontrera en quarts le vainqueur du duel opposant le Chilien Cristian Garin (ATP 17/N.3) à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 44) dans le dernier match de la soirée de mercredi. Les autres matches du 2e tour du simple se dérouleront jeudi, avant les quarts de finale vendredi, les demies samedi et la finale dimanche (16h30). On connaîtra alors le nom du successeur au Français Ugo Humbert, absent cette année, au palmarès du seul tournoi ATP organisé en Belgique. (Belga)