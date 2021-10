Le prix Sakharov du Parlement européen va à l'opposant russe Alexei Navalny

Le Parlement européen a décidé de décerner son prix Sakharov 2021 pour la liberté de l'esprit à l'opposant russe Alexei Navalny, actuellement incarcéré en Russie. Le groupe PPE du Parlement européen l'annonce mercredi sur Twitter.

Ce sont les présidents des groupes politiques du Parlement européen qui ont pris cette décision mercredi en milieu de journée, avec le Président du Parlement David Sassoli. Critique virulent de Vladimir Poutine, Alexei Navalny avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat par empoisonnement en août 2020 en Sibérie. La substance utilisée, un agent neurotoxique du type Novitchok, pointait la probable responsabilité du régime russe. Après avoir été soigné en Allemagne, l'opposant avait été emmené en prison dès son retour en Russie en janvier dernier. Le Parlement européen le considère comme un prisonnier politique. Le prix Sakharov met en lumière, chaque année, des personnes ou groupes défendant de manière remarquable la liberté de pensée et les droits humains. Ce sont les élus qui proposent les candidats. Le prix avait été décerné pour la première fois en 1988, à Nelson Mandela et, à titre posthume, au dissident soviétique Anatoli Martchenko. L'an dernier, c'est l'opposition démocratique de Biélorussie qui avait été distinguée, représentée par le "Conseil de coordination", un organe créé par l'opposition et dirigé par quelques figures féminines fortes. Svetlana Tikhanovskaïa, opposante à Alexandre Loukachenko à l'élection présidentielle, était venue en décembre recevoir le prix lors d'une cérémonie au Parlement européen. (Belga)