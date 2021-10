Conference League - La Gantoise l'emporte au Partizan Belgrade et réalise le sans-faute

Dans le match au sommet du groupe B de la Conference League, La Gantoise l'a emporté 0-1 à Belgrade face au Partizan lors du troisième match de la phase de poules. Aucune des deux équipes n'avait encore encaissé de but dans cette phase de poules, seuls les Gantois conservent cette invincibilité.

Après une première mi-temps sans la moindre frappe cadrée, il fallait attendre l'heure de jeu pour assister au premier et unique but de la rencontre, une tête de Sven Kums sur un joli centre de Matisse Samoise (59e). Les Gantois remportent leur 3e match de cette phase de poules et sont seuls en tête alors que les Serbes comptent 6 points. Dans l'autre match du groupe, Anorthosis et Flora ont fait match nul 2-2 partout et comptent un point chacun. (Belga)