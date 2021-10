FIBA Europe Cup - Nouvelle défaite, la deuxième, pour Mons en déplacement au Sporting Portugal

Mons-Hainaut s'est incliné ce mercredi soir en déplacement au Sporting Portugal (75-65) pour le compte de la 2e journée en FIBA Europe Cup de basket.

Deuxième défaite en deux matchs pour les Montois qui avaient pourtant débuté la rencontre à plein régime. Rapidement aux commandes (4-15), les joueurs de Vedran Bosnic s'appuyaient sur Peyton Henson (16 points et 6 rebonds) mais les Portugais limitaient la casse à la pause (32-39). Au retour des vestiaires par contre, les Lisbonnais faisaient parler leur domination aux rebonds (39 prises contre 25) et l'absence du Néerlandais Emmanuel Nzekwesi côté montois se faisait cruellement ressentir. Le Sporting Portugal renversait ensuite complètement la vapeur (57-55 après 30 minutes) sous l'impulsion de Travante Williams (20 points et 11 rebonds). En confiance, les Portugais continuaient sur leur lancée pour finalement s'impose de dix unités (75-65). Côté montois, David Nichols termine meilleur marqueur avec 18 points. Cette défaite relègue Mons-Hainaut à la dernière place du groupe F avec deux défaites en autant de rencontres. C'est Anvers (2-0) qui domine cette poule devant le Sporting Portugal (1-1), Ionikos (1-1) et Mons (0-2). Mercredi prochain, Mons-Hainaut se déplacera à Anvers pour le compte de la 3e journée. Dans le même temps, le Belge Elias Lasisi s'est incliné, à domicile, avec les Allemands de Crailsheim face aux Biélorusses du Tsmoki Minsk (77-81). L'ailier belge a conclu la rencontre avec 9 points et 5 rebonds personnels en 26 minutes. Les deux premiers de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)