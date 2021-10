Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, testé positif au coronavirus

L'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a été testé positif au coronavirus, a annoncé le club bavarois jeudi. Le coach allemand n'était pas sur le banc mercredi lors de la victoire 0-4 de son équipe à Benfica en Ligue des Champions.

"Julian Nagelsmann a été testé positif au coronavirus bien qu'il soit entièrement vacciné. Il retournera à Munich séparément de l'équipe dans un avion médical et sera placé en quarantaine", a écrit le 'Rekordmeister' dans un communiqué. Nagelsmann, 34 ans, était déjà absent mercredi soir sur le terrain de Benfica pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Il avait dirigé son équipe depuis sa chambre d'hôtel. Avant le match, le club avait expliqué son absence par des "symptômes semblables à la grippe". Le Bayern occupe actuellement la tête du championnat d'Allemagne avec 19 points, un de plus que Dortmund, 2e. En Ligue des Champions, les Bavarois dominent leur groupe avec un bilan parfait de 9 points en 3 matches. Ils devancent Benfica (4 pts), Barcelone (3) et le Dinamo Kiev (1). (Belga)