La reine Mathilde en visite au collège Da Vinci à Perwez

La reine Mathilde est arrivée jeudi matin, vers 10h00, au collège Da Vinci, à Perwez (Brabant wallon), pour une rencontre avec les élèves de la dernière année du secondaire.

La reine s'entretient avec les étudiants de l'Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, ainsi que de son rôle comme défenseure de ces objectifs. La visite est organisée dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de l'ONU, qui ont été reportées d'un an en raison de la crise sanitaire. Des journées d'information sur les Nations Unies et le multilatéralisme sont organisées dans les plusieurs établissements scolaires du pays. La Journée des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre. (Belga)