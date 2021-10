Les eurodéputés à la COP: "l'UE doit prendre un leadership fort et efficace"

Les eurodéputés ont exhorté jeudi l'Union européenne à rehausser son ambition climatique et son leadership mondial en la matière, à l'approche de la COP26. Une résolution a été votée, approuvée jeudi à une large majorité (527 voix pour, 134 contre, 35 abstentions), qui servira de "mandat" à la délégation d'élus européens qui se rendra à Glasgow, en Ecosse. La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques y débutera le 1er novembre.

"Les plans nationaux actuels (NDC) conduiraient encore à une augmentation (d'environ 16%) des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 par rapport à 2010, alors qu'elles devraient être réduites d'au moins 45% au niveau mondial pour rester sous la barre de 1,5°C d'ici la fin du siècle", a mis en garde le Néerlandais Bas Eickhout pour le groupe des Verts/ALE (écologistes et régionalistes, 4e groupe du Parlement en nombre de sièges), à l'entame des débats mercredi matin. Les engagements actuels au niveau mondial ne permettront donc pas, et de loin, de respecter les objectifs de l'accord de Paris. La COP26 apparait comme "le" moment crucial pour changer de braquet, soulignent les principaux groupes politiques du Parlement. "Il faut que la COP 26 parvienne enfin à définir les règles du jeu pour atteindre réellement" l'objectif mondial que se sont fixé les Etats, note Marc Tarabella (PS, groupe S&D). "Ces dernières années, je ne constate qu'un fossé, un gouffre même qui se creuse entre l'urgence climatique d'un côté et le manque d'engagements concrets des États de l'autre". Frédérique Ries (MR), qui a pris la parole dans l'hémicycle pour le groupe Renew, note trois objectifs principaux fixés par l'assemblée pour le rendez-vous de Glasgow: "la neutralité climatique dès 2050, pour tous les pays du G20; au minimum 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement, on en est loin; et une évaluation tous les 5 ans des 188 plans nationaux au lieu de 10 ans". De quoi accélérer le rythme de concrétisation des objectifs. "Là, on va tout droit vers un réchauffement de presque 3 degrés, on va tout droit dans le mur". Les principaux groupes politiques ont mis en avant la nécessité que l'UE s'adresse avec ambition aux autres pays pour tirer tout le monde vers le haut. "Il faut avoir le courage de dire qu'on fait notre part du travail mais que d'autres ne le font pas, et que par exemple la Chine continue d'investir massivement dans de nouvelles centrales au charbon, ce qui mine les efforts faits par d'autres", a tancé la Portugaise Lidia Pereira pour le PPE. "Il faut un leadership fort et efficace". (Belga)