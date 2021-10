Coronavirus - A nouveau plus de 1.000 patients Covid hospitalisés, une première depuis début juin

Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux belges a de nouveau dépassé le millier, pour atteindre 1.032, selon les chiffres mis à jour vendredi matin par Sciensano, l'institut de santé publique. C'est presque un tiers (30%) de plus qu'une semaine auparavant. Le cap du millier n'avait en outre plus été atteint depuis le 4 juin dernier. Il y a en outre 230 patients en soins intensifs, soit un cinquième (19%) de plus qu'une semaine auparavant.Au cours des sept derniers jours, 93 patients Covid en moyenne ont été admis à l'hôpital chaque jour, soit 50% de plus que la semaine précédente. Entre le 12 et le 18 octobre, on a également enregistré une moyenne de plus de 3.600 infections par jour en Belgique, soit près de 60% de plus qu'une semaine auparavant. Sur la seule journée du lundi 18 octobre, on a recensé 6.533 nouveaux cas, selon les derniers chiffres consolidés. Un total au-delà du pic de la 3e vague du printemps dernier (6.333 cas enregistrés le 22 mars). Il faut remonter au mois de novembre 2020, lors de la 2e vague, pour trouver un chiffre plus élevé. Toujours entre le 12 et le 18 octobre, le nombre de tests a augmenté de plus d'un dixième, pour atteindre 51.300 tests. Le taux de positivité est désormais de 7,1% (+1,8 %) tandis que celui de reproduction du virus atteint 1,34 (+26%). Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 358,8 sur 14 jours (+55%). En moyenne, 13 patients atteints du coronavirus sont décédés chaque jour au cours de cette période, soit près d'un cinquième de plus qu'au cours de la semaine précédente. Le bilan s'élève désormais à 25.835 décès depuis le début de la pandémie en Belgique. Entre-temps, 87% de la population adulte a été vaccinée au moins une fois. (Belga)