1B Pro League - Deinze arrache le partage en fin de match au Lierse

Deinze a arraché un partage 2-2 sur la pelouse du Lierse Kempenzonen, samedi, dans le cadre de la 9e journée de la 1B Pro League.

Bafodé Dansoko a égalisé dans les derniers instants de la partie (90e+1). Deinze avait pris l'avantage grâce à Gaëtan Hendrickx (39e). Le Lierse avait renversé la situation en trois minutes par Alexander Maes (72e, sur penalty) et Stallone Limbombe (74e). Les deux équipes se partagent la quatrième place avec 12 points. Vendredi, Mouscron (3 points) et le RWDM (9 points) ont partagé l'enjeu 1-1. Dimanche, Westerlo, solide leader avec 20 points, recevra Virton (9 points) à 16h. A 20h, Waasland-Beveren et Lommel (13 points chacun) s'affronteront avec la place de premier poursuivant de Westerlo comme enjeu. (Belga)