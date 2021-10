BNXT League - Malines s'impose après prolongation face à Mons

Malines s'est imposé samedi soir, après prolongation, sur son parquet, face à Mons (88-86) en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans l'autre match de la soirée, Alost l'a emporté, à domicile, contre Louvain (68-57).

Ce duel entre Malines et Mons a tenu toutes ses promesses car il a fallu cinq minutes supplémentaires pour départager les deux équipes. La première mi-temps était à l'avantage des Malinois (13-13 et 43-35 à la pause) qui s'appuyaient sur leur intérieur américain, Nate Grimes (29 points et 10 rebonds) pour prendre les commandes. Au retour des vestiaires, les visiteurs retrouvaient le chemin des filets. Emmanuel Nzekwesi s'imposait dans la raquette (24 points et 12 rebonds) et remettait les Montois dans la bonne direction (66-59) pour arracher la prolongation à 74 partout. Un temps complémentaire qui voyait finalement les locaux l'emporter grâce à un panier de Domien Loubry à l'ultime seconde (88-86). Dans l'autre match de la soirée, Alost, après avoir été dominé par Louvain pendant près de 30 minutes (45-49), a fait la différence dans le dernier quart remporté 23-8 pour filer vers la victoire (68-57). L'Alostois Omar Calhoun termine meilleur marqueur du match avec 17 unités. Au classement, Ostende reste en tête avec 7 victoires en autant de rencontres. Suivent Mons (5-2), Alost (4-3), Anvers (4-2), Louvain (3-3), Malines (3-2), Charleroi (2-4), Limburg United (1-6), Liège (1-5) et le Brussels (1-4). (Belga)