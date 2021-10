European Open - Fin de la belle aventure pour Xavier Malisse, engagé en double avec son poulain Harris

Xavier Malisse et Lloyd Harris se sont inclinés demi-finales du double de l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers, samedi dans une Lotto Arena toute acquise à la cause du Courtraisien, sorti de sa retraite et venu jouer "pour le fun" le double du tournoi anversois en compagnie du Sud-Africain, dont il est le coach.

Malisse et Harris, sorti aux portes de la finale du simple par Jannik Sinner en début de programme, ont été battus sur le score de 6-4, 6-2 après 66 minutes de jeu par les Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 18 en double) et Jean-Julien Rojer (ATP 37 en double), têtes de série N.3. L'entrain des supporters, le talent du droitier de Cape Town et les beaux restes de X-Man n'auront pas suffi contre des spécialistes de la discipline. Koolhof, 32 ans, a déjà remporté le Masters de double alors que le vétéran Rojer, 40 ans, a remporté deux tournois du Grand Chelem, Wimbledon 2015 et l'US Open 2017, et a déjà figuré au 3e rang ATP. En finale de cette épreuve jouée sur dur et dotée de 508.600 euros, les Néerlandais défieront les Français Nicolas Mahut et Fabrice Martin, têtes de série N.2. (Belga)