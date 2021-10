La 13e Museum Night Fever se tiendra ce samedi soir dans 29 musées bruxellois

La 13e édition de la Museum Night Fever aura lieu, avec Covid Safe Ticket, ce samedi soir de 19h00 à 01h00 du matin dans 29 musées bruxellois. Les tickets sont en vente au prix de 17 euros sur le site www.museumnightfever.be.Un millier de jeunes artistes, toutes disciplines confondues, s'inspireront des collections et expositions en cours dans les lieux participants pour proposer des activités variées, parmi lesquelles de la musique, des performances, de la danse ou encore des installations artistiques. La bibliothèque royale (KBR), le musée des égouts, la fondation A Stichting, l'Expérimentarium de Physique de l'ULB (Université Libre de Bruxelles), le centre du photojournalisme Géopolis et la Maison des Arts participent pour la première fois cette année à l'événement. D'autres reviennent après une période d'absence comme le Centre belge de la bande dessinée, le Botanique et le musée Wiertz. Comme chaque année, des navettes STIB gratuites circuleront toute la soirée entre les différents musées. Près de 17.000 personnes avaient participé à la dernière édition en 2019, dont 75% de jeunes de moins de 30 ans. Les participants de plus de 12 ans devront cette année disposer d'un "Covid Safe Ticket", en plus du ticket d'entrée et d'une pièce d'identité. Un nombre limité de tests antigéniques rapides à 5 euros peuvent être réservés au moment de l'achat du billet par les personnes qui ne seraient pas en ordre de certificat sanitaire. (Belga)