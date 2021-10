1B Pro League - Waasland-Beveren se joue de Lommel et est seul deuxième

Waasland-Beveren a battu Lommel 2-1 dimanche dans le dernier match de la 9e journée de la 1B Pro League, devenant ainsi le seul deuxième à 7 points du leader, Westerlo.

Les deux équipes partageaient la deuxième place au coup d'envoi. Daniel Maderner (13e) donnait l'avantage à Waasland-Beveren. Rafik Belghali (57e) égalisait. Brendan Schoonbaert (89e) offrait la victoire aux Waeslandiens en fin de match. Plus tôt dans la journée dans la journée, Westerlo a battu Virton 2-0, signant un quatrième succès de rang. Invaincus, les Campinois comptent 23 points. Waasland-Beveren occupe désormais seul la deuxième place avec 16 points, devant Lommel (13). Viennent ensuite le Lierse et Deinze, qui se sont neutralisés 2-2 samedi et totalisent 12 points. Le RWDM, qui a partagé à Mouscron 1-1 vendredi, et Virton suivent avec 9 points. Mouscron ferme la marche avec 3 petites unités et toujours aucune victoire. (Belga)