Chine: le marathon de Wuhan reporté pour cause de Covid, à près de 100 jours des JO

Le marathon de Wuhan, qui devait se tenir dimanche, a été reporté au pied levé alors que l'inquiétude grandit d'une résurgence du coronavirus en Chine à l'approche des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.La Chine a signalé dimanche 26 nouveaux cas de Covid-19 dans le pays, à un peu plus de 100 jours du début des Jeux. Les autorités s'efforcent de contenir l'infection en procédant à des tests massifs sur les résidents et à des fermetures ciblées. Mais face à l'augmentation du nombre de cas, les organisateurs du marathon de Wuhan ont déclaré, dans un communiqué publié à la fin de la semaine dernière, qu'ils reportaient l'épreuve de dimanche dans la ville du centre de la Chine "afin de prévenir le risque de propagation de l'épidémie". L'événement devait compter 26.000 participants, prenant part à des courses comprenant un marathon complet et un semi-marathon, dans la ville où le coronavirus a été identifié pour la première fois vers la fin de 2019, ont rapporté les médias d'État. Les autorités ont annoncé dimanche la suspension des voyages organisés inter-provinciaux dans cinq régions où des cas ont été détectés, dont Pékin. Certaines villes, dont la capitale provinciale du Gansu, Lanzhou, et certaines parties de la Mongolie intérieure ont également suspendu les services de bus et de taxi, ont indiqué les autorités. (Belga)