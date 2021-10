Iran: Khamenei appelle à revenir sur les accords de normalisation avec Israël

Les Etats arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 doivent revenir sur leurs décisions, a déclaré dimanche le guide suprême iranien, Ali Khamenei, dans un discours à l'occasion d'une fête musulmane à Téhéran."Certains gouvernements ont fait malheureusement des erreurs, de grosses erreurs et péché en normalisant (leurs relations) avec le régime sioniste usurpateur et oppresseur (Israël, NDLR). C'est un acte contre l'unité islamique, ils doivent revenir en arrière et rattraper cette grosse erreur", a indiqué M. Khamenei, selon un extrait de son discours diffusé à la télévision d'Etat. Les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont normalisé en 2020 leurs relations avec Israël, sous l'impulsion du président américain de l'époque, Donald Trump, et de son gendre, Jared Kuchner, architecte de cette stratégie. "Si l'unité des musulmans est réalisée, la question palestinienne sera définitivement résolue de la meilleure façon", a affirmé l'ayatollah Khamenei. Le soutien affiché de la République islamique à la cause palestinienne est une constante de la politique étrangère iranienne depuis plus de 42 ans. La République islamique instaurée en Iran en 1979 ne reconnaît pas l'Etat d'Israël proclamé en mai 1948 après sa reconnaissance par une résolution des Nations unies. Début mai, M. Khamenei avait qualifié Israël de "base terroriste" à "combattre", en prédisant une nouvelle fois la "chute", selon lui inéluctable, du "régime sioniste ennemi". (Belga)