Coronavirus - "Je pense que ce sont des mesures appropriées"

Le virologue Steven Van Gucht s'est dit satisfait des mesures prises mardi par le comité de concertation. "Je pense que ce sont des mesures appropriées", a déclaré M. Van Gucht sur VTM Nieuws. "Je pense qu'il y a un peu plus de soutien maintenant. Et cela aide aussi. Il est parfois préférable de faire volte-face quand c'est nécessaire."L'extension de l'utilisation du Covid Safe Ticket (CST) peut sembler surprenante, a déclaré M. Van Gucht, mais selon lui, le comité de consultation a réagi de manière appropriée à la situation épidémiologique. "Il a été souligné à juste titre que de nombreux autres pays utilisent déjà le Covid Safe Ticket, et Bruxelles aussi, mais pas la Flandre, qui était devenue une sorte d'île." Le virologue espère que le renforcement des mesures enverra un signal à la population. "Le fait que nous portions à nouveau des masques à certains endroits pourrait rendre les gens plus prudents dans la sphère privée. Si chacun d'entre nous réfléchit à ce qu'il peut faire pour réduire ses contacts rapprochés, pour porter davantage le masque là où il n'est peut-être pas obligatoire, mais utile, alors nous verrons la différence", a précisé M. Van Gucht. Quant à savoir si la vaccination des jeunes enfants contre le coronavirus est une bonne idée, le virologue a été moins catégorique. "Je pense qu'il serait bon que la possibilité existe et que les parents puissent décider de faire vacciner leur enfant. La question est de savoir s'il faut faire une grande campagne pour cela", a conclu M. Van Gucht. (Belga)