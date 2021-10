Denis Mukwege "se porte bien" et reprendra ses activités "dès que possible"

Contraint d'annuler, pour raison médicale, les rendez-vous qu'il avait prévus cette semaine en Belgique, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege "se porte bien", a fait savoir mardi son cabinet dans un communiqué. "Nous tenons à vous assurer qu'il se porte bien et qu'il se repose actuellement pour assurer un prompt rétablissement. Il reprendra sa tournée internationale pour la paix et la promotion de son dernier livre "La force des femmes" dès que possible", est-il également précisé.

Parmi les rendez-vous de Denis Mukwege en Belgique, il y avait une visite au parlement bruxellois, lundi, et plusieurs interviews, dans le cadre de la publication de son nouveau livre, affirmait mardi le quotidien Le Soir, citant la maison d'édition Gallimard. Selon le journal, plusieurs personnes de l'entourage du Dr Mukwege ont confirmé qu'il avait été hospitalisé à Bruxelles "plus tôt que prévu", et qu'il allait bien. Une intervention chirurgicale était prévue depuis un certain temps mais les médecins ont estimé qu'il fallait l'avancer par rapport à la date initialement fixée. Ce qui a été fait lundi, selon ces sources citées par le quotidien. Denis Mukwege (66 ans), prix Nobel de la Paix 2018 pour son combat contre les violences faites aux femmes, est en tournée en Europe à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. (Belga)