Des mesures logiques au vu des chiffres préoccupants

Les nouvelles mesures prises mardi par le Comité de concertation (Codeco) sont logiques au vu des chiffres préoccupants du coronavirus, a commenté sur Twitter l'administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans.

Les différents gouvernements du pays ont décidé d'élargir le recours au Covid Safe Ticket (CST) aux établissements horeca et centres de fitness de l'ensemble de la Belgique. Le télétravail est à nouveau fortement recommandé quand c'est envisageable et le port du masque sera obligatoire dans tous les endroits publics couverts. "Le Codeco prend des mesures logiques", a estimé le responsable de la Fédération des entreprises de Belgique. "Continuons maintenant à sensibiliser à la vaccination afin d'augmenter encore le taux de vaccination", a-t-il ajouté. La Fédération avait appelé en matinée à ne pas rendre le télétravail obligatoire. Un élargissement du port du masque dans l'espace public à des endroits où il est difficile de maintenir une distance entre les gens est une manière plus efficace de freiner la propagation du virus, estime la FEB. Elle soulignait que le port du masque était encore fortement recommandé en entreprise là où il est impossible de respecter la distanciation sociale. (Belga)