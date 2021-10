Z. Demir somme 3M de prouver qu'elle n'expose pas les riverains à de nouveaux risques

La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-A) a sommé mardi l'entreprise 3M de prouver, dans les deux jours, qu'elle n'expose pas les riverains à des risques supplémentaires, sous peine de devoir arrêter les processus de production qui rejettent de l'acide perfluorooctanesulfonique (PFOS).

Des tests sanguins effectués sur près de 800 habitants de Zwijndrecht vivant dans un rayon de trois kilomètres autour de l'usine 3M ont montré que 59% avaient trop de PFOS dans le sang, a indiqué mardi l'Agence flamande pour les soins et la santé. Selon les chercheurs, un dépassement de ces valeurs ne signifie pas qu'il existe un risque immédiat pour la santé. Cependant, des effets sur le long terme ne sont pas à exclure. Au cours des derniers mois, 3M a fait preuve d'une communication laborieuse avec l'Inspection flamande de l'environnement. En outre, l'entreprise a été en appel contre les normes d'émission plus strictes qui lui ont été imposées. "Étant donné que 3M ne peut pas ou ne veut pas démontrer qu'elle n'émet actuellement rien qui conduise à une exposition supplémentaire aux PFOS, aucun risque n'est pris", a justifié la ministre flamande de l'Environnement. L'entreprise doit prouver dans les deux jours, noir sur blanc, qu'elle n'expose pas les riverains à des risques supplémentaires. Si elle ne peut pas le prouver, elle doit arrêter tous les processus de production qui entraînent une exposition aux PFOS dans son environnement. "Depuis deux mois, de gros efforts ont été déployés pour rappeler la société 3M à l'ordre", a ajouté Mme Demir. "Pourtant, des informations essentielles restent toujours manquantes, malgré des exigences répétées depuis deux mois et malgré une mise en demeure. À cela s'ajoutent maintenant des résultats particulièrement mauvais de l'analyse de sang. La patience a ses limites", a-t-elle conclu. La pollution de l'air aux PFOS aux alentours de l'usine 3M de Zwijndrecht est mise en cause depuis plusieurs mois. (Belga)