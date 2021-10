Assises Bruxelles - Abdelkader Bouajaja est déclaré coupable du meurtre de Leïla Zahiri

Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a déclaré, mercredi soir, Abdelkader Bouajaja coupable du meurtre de sa petite amie, Leïla Zahiri, commis à Molenbeek-Saint-Jean, le 3 septembre 2019. Son corps avait été découvert le lendemain matin. Elle avait été étranglée, frappée et poignardée. L'accusé était en aveu de la matérialité des faits, soutenant que la victime l'avait menacé avec un couteau avant qu'il ne s'en prenne à elle.Le jury a estimé qu'il découlait de nombreux éléments, tels que les aveux de l'accusé et ses confidences à son fils le soir du 3 septembre 2019, qu'il s'est bien rendu chez la victime, s'est disputé avec elle, l'a étranglée, poignardée et frappée avant de déplacer son corps dans le bac de douche, de l'asperger d'eau de javel et de faire couler l'eau. Compte tenu de la gravité des blessures, notamment du nombre de coups de couteau, l'intention homicide est "évidente", selon les jurés. Quant à la circonstance, plaidée par la défense, que l'accusé aurait été contraint à agir par une force irrésistible, engendrant alors un acquittement, le jury l'a balayée. "Il se trouvait, selon ses propres dires, à côté de la porte d'entrée, qui était entrouverte, et la main sur la poignée, lorsque la victime a, d'après lui, saisi le couteau. Il avait donc la possibilité de partir", a notamment argumenté le jury. Ce dernier a également rejeté l'excuse de provocation plaidée par la défense, relevant que celle-ci ne peut être établie que si la réaction à une agression est immédiate, proportionnelle et telle que celle d'une personne raisonnable placée dans la même situation. Or, selon le propre récit de l'accusé, il a poignardé la victime alors qu'elle était allongée au sol et désarmée, a établi le jury. Le 4 septembre 2019 vers 10h00, le corps sans vie de Leïla Zahiri, une mère de trois enfants âgée de 51 ans, avait été découvert dans son appartement situé rue du Korenbeek à Molenbeek-Saint-Jean. Elle avait été retrouvée inanimée dans sa douche, le corps trempé de l'eau qui coulait. Elle présentait des traces de strangulation par lien autour du cou. Elle avait également reçu une trentaine de coups de couteau dans le thorax, et un important hématome était visible au niveau de la mâchoire. L'enquête s'était très rapidement dirigée vers l'accusé, Abdelkader Bouajaja, un commis de cuisine âgé de 49 ans, qui entretenait une relation amoureuse avec la victime. Il a déclaré qu'il était arrivé chez Leïla Zahiri le 3 septembre 2019 vers 17h00 et qu'une dispute avait très vite éclaté entre eux. Il a affirmé que la victime avait tenté de le frapper avec une clé, puis avec un couteau, mais qu'il avait réussi à la désarmer puis qu'il lui avait asséné deux coups de couteau. Il a précisé qu'il ne se rappelait pas exactement du déroulé des faits, car il était sous l'influence de cocaïne et d'alcool. Les débats sur la peine se tiendront jeudi dès 10h00. (Belga)