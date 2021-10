Eurocoupe - Sans Van Rossom, Valence s'incline au bout du suspense à Buducnost

Les Espagnols de Valence se sont inclinés jeudi soir en déplacement au Monténégro, à Buducnost (71-70), pour le compte de la 2e journée en Eurocoupe de basket. Le Belge Sam Van Rossom n'a pas pris part à cette rencontre.Privés des services de Sam Van Rossom, les Espagnols de Valence n'ont pas réussi à enchaîner une deuxième victoire en Eurocoupe. Pourtant, en première mi-temps, ce sont bien les visiteurs qui prenaient les commandes (18-17 et 32-38 à la pause), sous l'impulsion de Klemen Prepelic (14 points). Au retour des vestiaires, Buducnost s'appuyait sur Edin Atic (17 points), pour faire jeu égal avec les Espagnols au 3e quart (20-21) avant d'accélérer dans le dernier acte, remporté 19-11, et s'imposer au bout du suspense 71-70. Grâce à ce succès, les Monténégrins pointent à la première place de leur groupe avec deux victoires en autant de rencontres. Valence, quant à lui, se retrouve provisoirement 4e avec une victoire et une défaite au compteur. Mercredi prochain, Valence accueillera les Espagnols de Gran Canaria pour le compte de la 3e journée en Eurocoupe. Les huit meilleures équipes des deux groupes, composés de 10 formations, seront qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. (Belga)