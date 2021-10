Grève au service de capitainerie au North Sea Port

Une grève de 24 heures sera entamée à 6 heures jeudi au service de capitainerie des infrastructures portuaires belgo-néerlandaises North Sea Port. Le syndicat ACOD fait appel à la mobilisation car il estime que ses revendications ne sont pas suffisamment entendues. Le syndicat qui représente 50 membres du personnel souhaite un arrêt du service dans la partie belge, en région flamande, des ports fusionnés.Le service de capitainerie assure la sécurité du port et les contrôles de la navigation, le ravitaillement des navires et la circulation dans la zone portuaire. Le préavis de grève avait été déposé il y a deux mois, principalement car des revendications pour un meilleur statut social n'ont pas été honorées. Les demandes syndicales ne portent sur une augmentation salariale mais sur le contenu et la participation au travail. Depuis la fusion belgo-néerlandaise de North Sea Port, le contact avec la direction suscite également de l'insatisfaction. (Belga)