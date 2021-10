Ligue des Champions de basket - Troisième défaite de suite pour Retin Obasohan et l'Hapoel Jérusalem

Les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem se sont inclinés en déplacement sur le parquet des Polonais d'Ostrow (76-65) pour le compte de la 3e journée en Ligue des Champions de basket. Le Belge Retin Obasohan termine la rencontre avec 9 points.

Troisième match et troisième défaite pour l'Hapoel Jérusalem de Retin Obasohan. Pourtant, ce sont bien les coéquipiers de l'international belge qui prenaient les commandes grâce à un premier quart-temps totalement maîtrisé (11-22). La suite fut par contre plus compliquée. Kobi Simmons (20 points et 10 rebonds) permettait aux locaux de déjà renverser la vapeur à la pause (44-46). Au retour des vestiaires, les Polonais continuaient sur leur lancée alors que les visiteurs étaient incapables de répondre. Résultat: une deuxième mi-temps à sens unique (42-29) qui permet à Ostrow de s'imposer 76-65 Le Belge Retin Obasohan termine la rencontre avec 9 points (4/6 à 2 points, 0/5 à 3 points et 1/2 aux lancers), 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre en 32 minutes. Au classement, Manresa reste en tête (3-0), devant Pinar Karsiyaka (2-1), Ostrow (1-2) et l'Hapoel Jérusalem (0-3). Les premiers de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiés pour le Final 16 de la Ligue des Champions. Les deuxièmes et troisièmes s'affronteront pour décrocher leur ticket pour le second tour de la compétition. (Belga)