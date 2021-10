Nouveau le 1er novembre - Le Covid Safe Ticket s'appliquera en Wallonie dès ce 1er novembre

Le gouvernement wallon a décidé d'étendre le recours au Covid Safe Ticket (CST) à toute la Wallonie à compter du 1er novembre prochain et ce jusqu'au 15 janvier prochain.Ce pass sanitaire sera d'application dans les dancings et discothèques, dans les bars, cafés et restaurants, à l'intérieur des centres sportifs, dans les salles de fitness ainsi que lors des foires commerciales et congrès comptant plus de 50 personnes en intérieur (et plus de 200 en extérieur). Il sera aussi requis dans les salles de fêtes et de spectacles, pour les visiteurs des hôpitaux et des maisons de repos, ainsi que tout événement de masse rassemblant plus de 50 personnes en intérieur (ou plus de 200 en extérieur). Ce laissez-passer ne sera en revanche pas d'application dans les transports publics, dans les services publics, les écoles, les magasins et centres commerciaux, sur le lieu de travail ou lors de manifestations autorisées par les autorités locales. Le CST atteste soit de la vaccination complète de son porteur, de la détention soit d'un test PCR négatif de moins de 48 heures soit d'un test antigénique négatif réalisé dans les 24 heures, ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de 180 jours au maximum. L'instrument s'appliquera à toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus et dès 12 ans pour celles qui veulent rendre visite à des personnes hospitalisées, ou vivant dans des maisons de repos et des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables. Il sera également requis dès l'âge de 12 ans pour les personnes qui assistent à des évènements de masse. (Belga)