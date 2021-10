Nouveau le 1er novembre - Les chaînes ou les pneus hiver obligatoires en zones montagneuses en France

Tous les véhicules devront être équipés de pneus neige, quatre saisons ou détenir des chaînes du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 dans de nombreuses communes de montagne en France, a précisé le gouvernement français sur son site internet. Au total, 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) sont concernés.

L'obligation concernera les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars. Une nouvelle signalisation sera progressivement implantée. Elle indiquera les entrées et les sorties de zones de montagne où l'obligation d'équipements hivernaux s'applique. En cas d'infraction, les automobilistes pourront écoper d'une amende de 135 euros et d'une immobilisation du véhicule. (Belga)