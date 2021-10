88 millions de dollars pour les victimes de la tuerie dans une église noire de Charleston

Le gouvernement américain a annoncé jeudi qu'il allait verser 88 millions de dollars aux proches de neuf Afro-Américains tués par un suprémaciste blanc dans une église de Charleston en 2015 et aux rescapés du drame.En échange, ces victimes renoncent à des poursuites entamées contre la police fédérale pour des "négligences" qui ont permis au tueur, Dylann Roof, d'acheter une arme alors que, selon leur plainte, la vérification de ses antécédents aurait dû bloquer la transaction. Cette fusillade "était un horrible crime motivé par la haine, qui a causé des souffrances incommensurables aux familles des victimes et aux rescapés", a déclaré dans un communiqué le ministre de la Justice Merrick Garland après avoir finalisé cet accord avec des représentants des victimes. "88 millions, c'est l'une des plus grosses sommes allouées à un dossier de droits civiques de l'Histoire des Etats-Unis", a souligné leur avocat Bakari Sellers lors d'un point-presse. Elle sera répartie entre les cinq rescapés de l'attaque qui toucheront 5 millions chacun, et les proches des neuf personnes tuées, à hauteur de 6 à 7,5 millions pour chaque mort. Le 17 juin 2015, Dylann Roof, 21 ans, avait ouvert le feu 77 fois dans une église méthodiste de Charleston, criblant de balles neuf fidèles noirs qui venaient de l'accueillir pour une séance de catéchisme. Animé par un racisme viscéral, il avait planifié le massacre pendant six mois. Cette fusillade avait d'autant plus marqué l'opinion qu'elle avait ensanglanté un lieu symbole de la lutte contre l'esclavage: l'Emanuel African Methodist Episcopal Church rassemble la plus ancienne communauté noire de cette ville historique de l'époque des plantations, située dans le sud-est des Etats-Unis. Le jeune extrémiste a été condamné début 2017 à la peine de mort, sans avoir exprimé de regrets ni d'excuses. Sa peine a été confirmée en appel cet été. (Belga)