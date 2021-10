Vainqueur face au Racing en match avancé, le Watducks obtient son 1er succès de la saison

Après six partages et une défaite, le Waterloo Ducks a enfin réussi à empocher la totalité de l'enjeu, mercredi soir, en match avancé de la Belgian Men Hockey League. Les finalistes malheureux du dernier championnat de Division d'Honneur se sont en effet imposés par le plus petit écart (1-0) devant le Racing, permettant aux Canards de revenir à hauteur de leur adversaire du jour en milieu de classement (9 pts), après 8 journées de compétition.

A la Drève d'Argenteuil, les hommes de Jean Willems n'ont réussi à trouver l'ouverture qu'en début de seconde période, via son fils Tommy Willems sur reprise victorieuse d'un centre à la 36e minute. Au classement, qui n'a plus évolué depuis 2 semaines et la trêve internationale, avec toujours le Léopold et l'Orée en leaders avec 16 unités, le Waterloo Ducks profitent de ce premier succès de la saison pour remonter provisoirement à la 7e place. Avec 9 unités, les Brabançons se repositionnent juste derrière les Rats du Racing qui comptent le même nombre de points mais possèdent une meilleure différence de buts. La prochaine journée complète de championnat, la 8e, est programmée le dimanche 31 octobre, avec notamment une confrontation entre les champions en titre du Dragons, actuels 4e, et les leaders du Léopold. (Belga)