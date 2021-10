Acier: accord UE/USA sur les droits d'importation

L'Union européenne et les États-Unis sont parvenus à un accord en vue de résoudre leur différend sur les droits d'importation sur l'acier et l'aluminium européens, ont annoncé samedi de hauts responsables américains du commerce lors du sommet du G20 à Rome. L'accord a été confirmé par la Commission européenne.Des droits de douane de 25 % sur l'acier importé et de 10 % sur l'aluminium avaient été introduits en 2018 par le président Donald Trump. L'UE avait riposté avec ses propres tarifs sur les produits américains tels que les motos Harley-Davidson, les jeans Levi Strauss et le whisky. L'UE avait toujours dénoncé ces tarifs et Joe Biden qui a succédé à Donald Trump souhaitait également les abolir en dépit des pressions exercées par le secteur métallurgique américain. Une solution a désormais été trouvée. Selon le commissaire européen au Commerce Valdis Dombrovskis, Bruxelles et Washington ont décidé de mettre leur différend commercial sur pause et d'entamer un partenariat qui devrait aboutir à un "accord mondial pour l'acier et l'aluminium durable". L'ensemble de l'accord sera détaillé dimanche par le président américain Biden et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. (Belga)