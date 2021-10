ITF Les Franqueses del Valles - Maryna Zanevska profite de l'abandon de son adversaire pour grimper en finale

Maryna Zanevska disputera dimanche la finale du tournoi ITF de Les Franqueses del Valles, joué sur surface dure et doté de 80.000 dollars, en Espagne.

En demi-finale, Zanevska, 103e mondiale et tête de série N.2, menait 6-3 quand la Serbe Nina Stojanovic, 111e mondiale et tête de série N.3, a jeté l'éponge. En finale, la N.4 belge sera opposée à la Suissesse Ylena In-Albon (WTA 203) ou l'Australienne Arina Rodionova, 160e mondiale et tête de série N.7. Cet été, la droitière d'Odessa a remporté son premier titre WTA en triomphant à Gdynia. Zanevska compte aussi 18 titres ITF, dont un en 2021 acquis à Otocec. (Belga)