Le Malaisien Tze Yong Ng remporte le Belgian International, les Belges à la peine

Le badiste malaisien Tze Yong Ng (BWF 74) a remporté le YONEX Belgian International. Samedi au SportOase de Louvain, il s'est imposé en finale sur un double 21-14 face à l'Indien Ajay Jayaram (BWF 63).

Un seul Belge était présent dans le tableau final du tournoi mais Maxime Moreels (BWF 67) a abandonné après un seul petit point au premier tour contre le Français Arnaud Merkle (BWF 88). Chez les dames, le titre est revenu à la Japonaise Riko Gunji (BWF 213), qui a pris le meilleur sur la Taïwanaise Wen Chi Hsu sur le score de 12-21, 21-16 et 23-21. La Belge Clara Lassaux (BWF 163) a été battue dès le premier tour par l'Indienne Aakarshi Kashyap (BWF 83) sur le score de deux sets à zéro (21-17, 21-9). Les Indonésiens Pramudya Kusumawardana et Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan ont remporté le double messieurs. Le Japon, grâce à Rin Iwanaga et Kie Nakanishi dans le double dames et Hiroki Midorikawa et Natsu Saito dans le double mixte, a encore été à la fête. Lise Jaques et Flore Vandenhoucke (double dames), Freek Golinski et Jona Van Nieuwkerke (double messieurs) ainsi que Jaques et Van Nieuwkerke (double mixte) n'ont pas gagné un seul match dans leur tableau respectif. (Belga)