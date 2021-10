Le train du climat a embarqué plus de 200 voyageurs à Bruxelles sur sa route vers la COP26

Le train du climat, parti un peu avant 9h00 d'Amsterdam aux Pays-Bas, a marqué un arrêt d'une heure dans la matinée en gare de Bruxelles-Midi, avant de reprendre le chemin de la COP26, la conférence des parties sur les changements climatiques, qui se déroulera jusqu'au 12 novembre à Glasgow, en Écosse. Environ 220 voyageurs, dont la ministre du Climat Zakia Khattabi (Ecolo), ont embarqué dans le train durant ce seul arrêt en Belgique, a indiqué une porte-parole d'Eurostar. Il est reparti à 11h04 et devrait acheminer au total quelque 500 personnes jusqu'à Glasgow.Le train avait fait un premier arrêt à Rotterdam aux Pays-Bas et s'arrêtera encore sur le temps de midi à Londres, où les passagers passeront de la gare de Saint Pancras à celle d'Euston en empruntant l'itinéraire piéton "Wellbeing Walk". L'arrivée à Glasgow est prévue à 18h00. Les délégations et jeunes activistes ont été accueillies en gare de Bruxelles-Midi en musique par un orchestre installé sur le quai, ainsi que par différents représentants politiques. "Prendre le train pour se rendre au sommet sur le climat à Glasgow est sans aucun doute le moyen de transport le plus respectueux de l'environnement pour les délégations", a déclaré le vice-président exécutif de la Commission européenne en charge du Green Deal européen, Frans Timmermans, présent en gare de Bruxelles-Midi. "Le train est non seulement durable, mais il offre également un grand confort, que l'on voyage pour le travail ou pour le plaisir". Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) et la ministre du Climat étaient également sur le quai. "Je me rends à la COP avec les noms, les visages de ceux qui ont perdu un proche après les inondations en Wallonie", a déclaré Zakia Khattabi avant d'embarquer. En l'absence d'accord intrabelge sur la répartition de l'effort entre les entités à la veille de l'ouverture de la COP, elle part tout de même optimiste: "S'il est important que la Belgique vienne avec un accord national, je préfère un accord ambitieux après la COP qu'un accord à la baisse pour la COP". Les compagnies ferroviaires Avanti West Coast, Eurostar, NS et ProRail se sont unies à Youth for Sustainable Travel, organisation européenne qui promeut les voyages durables, afin de faire rouler un train spécial vers la COP26. Il bénéficie du soutien de tous les gestionnaires d'infrastructure sur le trajet. (Belga)