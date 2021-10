Les Belges à l'étranger - Thorgan Hazard buteur face à Cologne, Batshuayi sort sur blessure contre Hatayspor

Samedi après-midi, de nombreux Belges étaient en action sur les pelouses européennes, et notamment en Bundesliga. Thorgan Hazard s'est mis en évidence avec un but lors de la victoire du Borussia Dortmund contre le FC Cologne (2-0).

Nathan De Medina était titulaire dans la ligne défensive de l'Arminia Bielefeld, qui s'est incliné 1-2 face à Mayence sur des buts de Lee Jae-Sung (0-1, 25e), Laursen (1-1, 42e) et Burkardt (1-2, 69e). De Medina a néanmoins été remplacé à la mi-temps par Wimmer. Les Belges de Wolfsbourg ont vu la série de matchs en championnat sans victoire de leur équipe s'arrêter en déplacement au Bayer Leverkusen. Les Loups ont remporté le match 0-2 grâce à l'ex-Anderlechtois Nmecha (48e) et Arnold (51e). Koen Casteels, capitaine, a disputé toute la rencontre entre les perches et Aster Vranckx était également titulaire. Dodi Lukebakio est monté à la mi-temps à la place de Philipp, tandis que Sebastian Bornauw est resté sur le banc. A Dortmund, Thorgan Hazard s'est illustré avec un but face au FC Cologne (40e) lors de la victoire des siens (2-0). Tigges s'est chargé de doubler la mise pour le Borussia (64e). Outre Hazard, remplacé à la 58e minute par Malen, Axel Witsel et Thomas Meunier étaient tous deux titulaires. Ils ont disputé l'entièreté de la rencontre. Au classement, Dortmund est 2e, à une longueur du Bayern qui compte 25 points. Wolfsbourg, 16 points, est 7e tandis que l'Arminia Bielefeld est relégable, en 17e position, avec seulement 5 points. En Turquie, Besiktas et Batshuayi ont concédé la défaite, 1-0, en déplacement à Hatayspor dans le cadre de la 11e journée de championnat sur un but de Lobjanidze (6e). Michy Batshuayi, qui était titulaire, a dû sortir du terrain sur blessure à la 24e minute. Besiktas, avec 23 points, est 3e au classement, 3 points derrière leur adversaire du jour et 7 derrière le leader, Trabzonspor. (Belga)