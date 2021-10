Les Belges à l'étranger - Yorbe Vertessen inscrit un doublé pour le PSV face à Twente

Avec Yorbe Vertessen titulaire dans sa ligne offensive, le PSV a balayé Twente, 5-2, dans le cadre de la 11e journée de Eredivisie, samedi après-midi. Au Qatar, Toby Alderweireld s'est imposé avec Al-Duhail contre le Qatar SC.

Le PSV, qui est 2e au classement du championnat des Pays-Bas avec 24 points, a écrasé Twente, 5-2, et continue de mettre la pression sur l'Ajax, qui est leader et compte un point de plus que le PSV, mais doit encore disputer son match contre Herakles, samedi soir. Le club a pu compter sur une performance de haut vol de son attaquant belge, Yorbe Vertessen, qui s'est fendu d'un doublé. Vlap, prêté par le RSC Anderlecht, avait ouvert le score pour Twente (13e), mais Vertessen (14e) puis Zahavi (27e) ont répondu pour le PSV, avant que Zerrouki ne remette les équipes à égalité avant la mi-temps (44e). Vertessen a redonné l'avantage aux siens après le repos (54e), et Carlos Vinicius l'a imité en inscrivant son propre doublé (58e et 63e) pour mettre définitivement le PSV à l'abri. Vertessen est ensuite descendu à la 75e minute, remplacé par Bruma, et le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final. Dans le cadre de la 8e journée de la Qatar Stars League, Al-Duhail et Toby Alderweireld ont remporté la victoire, 2-1, contre le Qatar SC. Le défenseur belge a disputé les 90 minutes pour son club, alors que les buts ont été marqués par Jackson Martinez pour le Qatar SC (15e), puis Tae-Hee Nam (38e) et Olunga (47e) pour les visités. Al-Duhail est 2e avec 21 points sur 24, derrière l'Al-Sadd de Xavi, au bilan parfait de 21 sur 21. (Belga)