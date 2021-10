NBA - Miami poursuit sur sa lancée, les Lakers et Brooklyn se relancent

Miami a décroché un quatrième succès en cinq matches en battant Charlotte (114-99) vendredi soir en NBA, la ligue nord-américaine de basketball.

Face aux Hornets, une des bonnes surprises de ce début de saison, le Heat a pu compter sur un match complet de Jimmy Butler (32 points, 10 rebonds, 5 assists), le travail de Bam Adebayo dans la raquette (26 points, 19 rebonds) et les 26 points de Tyler Herro en sortie de banc. Un succès qui permet aux Floridiens de rejoindre New York, Chicago et Washington en tête de la conférence Est. Toujours à l'Est, Brooklyn a retrouvé un bilan à l'équilibre (3 victoires - 3 défaites) en s'imposant 105-98 face à Indiana. Après une mise en route compliquée, James Harden a retrouvé des couleurs en plantant 29 points pour épauler Kevin Durant (22 points). À l'instar des Nets, les Los Angeles Lakers ont aussi retrouvé un bilan à l'équilibre (3 v. - 3 d.) en écartant Cleveland (113-101). De retour après une petite gêne à la cheville, LeBron James a lancé les Californiens vers la victoire avec 26 points, bien épaulé par Carmelo Anthony en sortie de banc (24 points). En haut de tableau à l'Ouest, Denver grimpe à la quatrième place après son large succès contre Dallas (106-75). Une position que les Nuggets partagent avec Portland, vainqueur des Los Angeles Clippers (111-92), Sacramento, qui s'est imposé 109-113 à la Nouvelle-Orléans, et Memphis. Dans le dernier match de la soirée, Toronto s'est imposé sur le fil face à Orlando (110-109). (Belga)