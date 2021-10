Un week-end assez doux mais pluvieux et venteux

Le temps sera relativement doux pour la saison ce week-end mais la pluie et le vent ne seront jamais loin. L'IRM prévoit en effet une nébulosité abondante samedi après-midi, avec des pluies parfois sous forme d'averses. En fin d'après-midi, le temps redeviendra plus sec sur l'ouest du pays, avec quelques éclaircies, mais une petite averse restera possible.

Le vent sera modéré de sud, sur les hauteurs de l'Ardenne, parfois assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h. Les maxima varieront entre 10°C en haute Ardenne et 14°C en Flandre. En soirée, la pluie s'évacuera vers l'est. Durant la nuit, le temps sera généralement sec. Des nuages bas se formeront au sud du sillon Sambre et Meuse et réduiront parfois la visibilité en Ardenne. Les températures redescendront entre 6 et 9°C avec un vent généralement modéré de sud. Dimanche, une nouvelle zone de pluie abordera l'ouest du pays durant l'avant-midi, puis se propagera sur le centre et l'est en cours d'après-midi. A l'avant de ce front pluvieux, l'est du pays pourrait encore profiter de quelques rayons de soleil passagers. Le vent de sud se renforcera pour devenir assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h. Il fera temporairement plus doux avec des maxima de 13°C en haute Ardenne à 17°C en Flandre. La semaine des vacances d'automne (Toussaint) s'annonce variable et plus fraîche. Les averses devraient toutefois se raréfier à partir de jeudi. (Belga)