Acier et aluminium: Etats-Unis et UE saluent "une nouvelle ère" dans leurs relations

Le président américain Joe Biden et la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont célébré dimanche à Rome "une nouvelle ère" et une "étape importante" de la relation transatlantique en présentant un accord sur l'acier et l'aluminium.

"Les Etats-Unis et l'Union européenne entrent dans une nouvelle ère de coopération transtlantique", a dit Joe Biden, aux côtés d'Ursula von der Leyen, en marge du sommet du G20 à Rome. Il a assuré que les annonces du jour sur l'acier et l'aluminium étaient "la preuve de la force de notre partenariat, et de ce que les Etats-Unis peuvent faire en travaillant avec leurs amis". Lors de cette courte intervention face aux journalistes, Ursula von der Leyen a de son côté salué "une étape importante" dans les relations UE/USA. "Nous avons restauré la confiance et la communication", a encore dit la présidente de l'exécutif européen, après que Donald Trump eut beaucoup malmené les Européens. Les Etats-Unis et l'Union européenne ont convenu de mettre fin à un différend commercial sur l'acier et l'aluminium. Ils veulent aussi négocier un grand accord dans ce secteur, prenant en compte le changement climatique et destiné à combattre la concurrence de l'acier chinois à bas coûts. (Belga)