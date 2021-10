L'Antwerp s'impose dans la douleur au Cercle de Bruges

L'Antwerp s'est imposé dans la douleur (0-1) sur le terrain du Cercle de Bruges dimanche pour le compte de la 13e journée de Jupiler Pro League. Michael Frey a inscrit le seul but de la partie sur penalty en seconde période (57e) pour permettre au matricule 1 de rester 3e au classement.

Éliminé par Westerlo en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique jeudi, l'Antwerp connaissait un début de match compliqué et la première occasion était à mettre à l'actif du Cercle. Esseulé au point de penalty, Alex Millan butait sur Jean Butez, auteur d'une sortie autoritaire (12e). Le reste de la première période était assez pauvre en opportunités. Les Brugeois se montraient les plus menaçants sans pour autant mettre Butez à contribution. En face, les Anversois peinaient à trouver le chemin du but de Thomas Didillon à l'exception d'une frappe dévissée de Viktor Fischer (45e). En seconde période, l'Antwerp ouvrait le score sur sa première occasion. Après une intervention du VAR, l'arbitre Lothar D'Hondt, accordait un penalty au Great Old pour une faute de main d'Edgaras Utkus. Michael Frey prenait ses responsabilités pour planter son 13e but de la saison (57e). Les troupes d'Yves Vanderhaeghe poussaient pour égaliser mais sans parvenir à inquiéter Butez, à l'exception d'un coup franc de Dino Hotic, repoussé par le portier français (76e). Au classement, l'Antwerp conserve sa troisième place avec 24 points. Le Cercle de Bruges reste lui calé à la 17e et avant-dernière place avec 9 points. La 13e journée de championnat se termine dimanche avec deux rencontres encore au programme: Anderlecht-OH Louvain (18h30) et La Gantoise-Union Saint-Gilloise (21h00). (Belga)