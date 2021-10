Les Belges à l'étranger - L'AC Milan d'Alexis Saelemaekers s'impose à l'AS Rome et tient la cadence en tête

La tendance en tête de la Serie A se confirme semaine après semaine. Après la victoire, dans la douleur, de Naples à la Salernitana (0-1), l'AC Milan a rejoint les Partenopei en tête du championnat italien de football grâce à un succès (1-2) contre l'AS Rome dimanche sur la pelouse du Stadio Olimpico.

Titulaire, Alexis Saelemaekers a disputé 68 minutes d'un duel intense entre deux grosses cylindrées. Le Belge a fait les frais de l'exclusion de son équipier Theo Hernandez pour une seconde carte jaune (66e). Au moment de la sortie du Diable Rouge, les Rossoneri menaient 0-2. Après une première grosse occasion à la 17e minute, Zlatan Ibrahimovic a fait mouche sur un coup franc décentré surpuissant à ras de terre (0-1, 26e). Les troupes de Stefano Pioli ont cru creuser l'écart à deux reprises mais les buts de Rafael Leao (39e) et 'Ibra' (50e) ont été annulés pour hors-jeu. Les Milanais y sont finalement parvenus grâce à un penalty provoqué par le Suédois et converti par l'international ivoirien Franck Kessié (0-2, 57e). À la faveur d'une dernière demi-heure en supériorité numérique, l'équipe de José Mourinho a réduit l'écart à la 90e+3 sur un but signé Stephan El Shaarawy. Au classement, Naples et l'AC Milan trônent en tête avec 31 points chacun et comptent sept longueurs d'avance sur le champion en titre, l'Inter (24). L'AS Rome partage la 4e place avec l'Atalanta Bergame. (Belga)