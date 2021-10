Les Belges à l'étranger - L'Atlético de Madrid renoue avec la victoire grâce à Carrasco

Après trois matches sans victoire, l'Atlético de Madrid s'est relancé dimanche en battant (3-0) le Betis Séville, l'une des meilleures équipes de ce début de saison en Liga (21 points, 5e). Après 11 journées, les Colchoneros sont 4e avec 22 points, à deux unités du trio de tête composé du Real Madrid, Séville et de la Real Sociedad.

Sorti à la 88e, Yannick Carrasco a été l'un des artisans de ce succès. Grâce à un joli numéro, le Diable Rouge a ouvert la marque (26e,1-0) et a donné l'assist sur le troisième but de Joao Felix (80e). Entre-temps, German Pezzella, le défenseur du Betis, avait placé son coup de tête vers son but (63e, 2-0). En Allemagne, Orel Mangala et Stuttgart se sont inclinés 4-1 à Augsbourg alors qu'ils avaient ouvert la marque par Chris Fuhrich (9e, 0-1). Reece Oxford (30e), Jeffrey Gouweleeuw (53e), Florian Niederlechner (72e) et Alfred Finbogason (81e) ont permis à Augsbourg de décrocher son deuxième succès de la saison et de se hisser à la 16e place avec 9 points, un de moins que Stuttgart (13e). (Belga)