Premier League - West Ham impressionne encore avant de se déplacer à Genk

West Ham a confirmé dimanche son très bon début de saison. Dimanche, l'équipe de David Moyes s'est imposée 1-4 à Aston Villa pour le compte de la 10e journée de Premier League. Les Hammers pointent à la quatrième place du championnat anglais, à cinq points du leader Chelsea.Sixième de la défunte saison en Angleterre, West Ham a encore bonifié son très bon bilan 2021-2022. Le club londonien n'a été battu qu'à deux reprises en championnat, par Manchester United et Brentford. Dimanche, Benjamin Johnson (7e), Declan Rice (38e), Pablo Fornals (80e) et Jarrod Bowen (84e) ont trouvé le chemin des filets lors d'une rencontre marquée par l'exclusion du joueur d'Aston Villa Ezri Konsa à la 50e. C'est la cinquième victoire de rang toutes compétitions confondues pour West Ham, tombeur mercredi de Manchester City aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. De son côté, Genk a enregistré une deuxième victoire en quatre jours en s'imposant 2-6 à Zulte Waregem dimanche. Avant leur qualification pour les huitièmes de finale, acquise mercredi contre Saint-Eloois (0-6), les Limbourgeois avaient subi cinq défaites de rang, trois en championnat et deux en Europea League, au Dinamo Zagreb (0-3) et à West Ham (3-0). Jeudi, les troupes de John van den Brom accueilleront donc les Londoniens dans le cadre de la 4e journée du groupe H. Dominateurs, les Hammers trônent en tête après un sans-faute (9/9). Le Dinamo Zagreb, le Rapid Vienne et Genk partagent la 2e place avec trois points. (Belga)