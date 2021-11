Attaque dans un train au Japon, le suspect se dit fan du Joker dans Batman

L'homme arrêté après avoir blessé 17 personnes avec un couteau dans un train dimanche à Tokyo et déclenché un incendie à bord a affirmé à la police adorer le personnage du Joker, soit le vilain dans les séries de comics et films consacrés au super-héro Batman, rapporte l'agence de presse japonaise Kyodo.L'homme de 24 ans a été arrêté sur place, suspecté de tentatives de meurtre dimanche. Il a blessé 17 personnes, dont une qui est grièvement blessée, dans le train en marche le soir d'Halloween, évènement très populaire au Japon. Le suspect a déclaré aux enquêteurs qu'il "voulait tuer des gens et être condamné à mort". Il leur a également raconté qu'il avait répandu de l'essence à briquet dans le train. (Belga)