Coronavirus - Australie: scènes de réunions à l'aéroport de Sydney après la levée de restrictions

Lundi 1er novembre marquait la levée du plafond du nombre d'arrivées à l'aéroport de Sydney en Australie et de l'obligation de quarantaine pour les Australiens vaccinés qui souhaitent rentrer dans leur pays.

Alors que 14 vols étaient attendus dans la journée, l'aéroport a été marqué par des scènes de retrouvailles émouvantes de proches séparés au cours des 20 mois passés par les restrictions de mouvement liés à la pandémie de coronavirus. Depuis lundi, les Australiens pleinement vaccinés peuvent accéder au pays sans se soumettre à une quarantaine obligatoire de 14 jours à l'hôtel à leurs frais. Le plafond de moins de 1.000 passagers autorisés à arriver par semaine à l'aéroport de Sydney, en place depuis mi-2020, a en outre été supprimé. Pour accéder à l'aéroport, les passagers doivent cependant se soumettre à un test Covid-19 avant le départ et à l'arrivée. La priorité est donnée aux citoyens Australiens et résidents permanentes, les frontières restent toujours fermées depuis mars 2020 aux touristes et étudiants étrangers. (Belga)