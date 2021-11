Greet Minnen offre un premier point à la Belgique contre la Biélorussie

Greet Minnen a offert un premier point à la Belgique contre la Biélorussie pour le premier match du groupe B de la phase finale de la Billie Jean King Cup lundi à Prague en Tchéquie. Minnen, 70e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-2 en 1h08 contre Iryna Shymanovich (WTA 263)

Bien entrée dans le match, Minnen transformait sa première balle de break pour mener 3-2 dans le premier set. Un break qui marquait le début d'une série de quatre jeux de suite pour permettre à la Campinoise d'empocher la première manche (6-2). La N.3 belge poursuivait sur sa lancée dans la seconde manche et dominait largement les débats. À 1-1, Minnen remportait quatre jeux de suite pour mener 5-1. Après un jeu de service remporté par Shymanovich, Minnen s'assurait la victoire sur son service et offrir un premier point à la Belgique. Dans la foulée, Elise Mertens (WTA 18) défiera Aliaksandra Sasnovich (WTA 88) dans le deuxième match de la journée. Un succès de la N.1 belge serait synonyme de première victoire pour la Belgique dans le groupe B. Chaque match étant, en effet, disputé au meilleur de trois duels, avec deux simples et un double au programme. Après le match de Mertens, Ysaline Bonaventure (WTA 146) et Kirsten Flipkens (WTA 160) disputeront le double face à Vera Lapko (WTA 356) et Aliaksandra Sasnovich. (Belga)