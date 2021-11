Météo - Un lundi de Toussaint pluvieux, prélude à une semaine automnale

Lundi matin, le temps restera généralement sec avant que la pluie ne fasse progressivement son retour à partir de l'Ouest. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud ouest, avec des rafales entre 50 et 60 km/h, selon les prévisions de l'IRM.Mardi, le temps sera d'abord très nuageux avec des averses, éventuellement orageuses au littoral. Dans l'après-midi, le temps deviendra plus sec et des éclaircies se développeront progressivement dans l'Ouest et le centre. Les maxima atteindront 5 ou 6 degrés en haute Ardenne, 9 ou 10 degrés sur le centre et 11 degrés sur l'Ouest. Le vent sera faible à modéré et s'orientera du secteur sud au secteur sud ouest. La journée du lendemain débutera avec des nuages bas ou du brouillard surtout en Ardenne, mais aussi localement avec quelques éclaircies. La nébulosité deviendra ensuite variable à abondante et quelques averses sont attendues. Un coup de tonnerre restera possible. Les maxima varieront de 5 degrés en Hautes Fagnes à 11 degrés à la côte. Le vent sera généralement faible de direction variable. En fin de semaine, le temps restera gris mais généralement sec avec un thermomètre qui tournera autour des 10 degrés. (Belga)