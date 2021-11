RDC: 110 attaques recensées contre des journalistes en 2021

L'organisation congolaise "Journaliste en danger" (JED), partenaire de Reporters sans frontières (RSF), a indiqué lundi avoir recensé 110 cas d'attaques contre des journalistes ou des médias en République démocratique du Congo, dans son rapport de l'exercice 2021."Au moins 110 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias ont été enregistrés cette année", dans le contexte d'une triple crise: pandémie de Covid-19, rupture entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila et violences dans l'est, déplore JED dans un communiqué. "Pour cette année 2021, plus de la moitié des cas d'atteintes à la liberté de la presse, soit 51%, touchent à la sécurité physique des journalistes, et sont constituées des menaces qui précèdent parfois les assassinats", écrit l'organisation. "La multiplication des cas d'attaques et d'agressions physiques contre les journalistes est emblématique d'une tendance à la détérioration de l'environnement sécuritaire de travail des médias qui s'est développée au cours de cette année et qui a culminé par un cas d'enlèvement et trois cas d'assassinats de journalistes", ajoute JED. Les journalistes Joël Mumbere d'un média de l'Ituri et Héritier Magayane de la télévision d'Etat RTNC à Rutshuru, dans le Nord-Kivu, ont été tués en août 2021 par des hommes non identifiés jusqu'à ce jour, "faute d'enquêtes sérieuses". En mai 2021, le journaliste Barthélemy Kubanabandu de la Radio Communautaire de Kitchanga au Nord-Kivu, a également été tué par des inconnus armés. "Trois ans après son accession au pouvoir et en dépit de ses nombreuses promesses faites à la presse, le nouveau pouvoir n'a toujours pas su lancer des signaux forts en faveur de la liberté de la presse", déplore JED. Les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège, pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les populations civiles. Le président Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. En 2020, 116 exactions contre des journalistes avaient été recensées en RDC par JED. La RDC pointe à la 150è place sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse 2021 de RSF. (Belga)