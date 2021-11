ATP Paris - Djokovic abandonne un set pour son retour mais s'impose contre Fucsovics

Le N.1 mondial Novak Djokovic n'avait plus joué en simple depuis sa défaite en finale de l'US Open contre Daniil Medvedev. Mardi soir pour son entrée en lice au Masters 1000 de Paris, il a dû s'employer pour écarter le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 40). Le Serbe s'est finalement imposé 6-2, 4-6, 6-3 dans ce match du 2e tour.

En huitièmes de finale, 'Nole' défiera le vainqueur du duel franco-français entre Adrian Mannarino (ATP 59) et Gaël Monfils (ATP 22). Lundi, il avait empoché une première victoire en double à Bercy. Djokovic et son compatriote Filip Krajinovic se sont imposés au super tie-break face aux Australiens Alex de Minaur et Luke Saville (4-6, 6-4, 10/7). (Belga)