Ligue des Champions - Ronaldo sauve Manchester à l'Atalanta, la Juve s'impose contre le Zénith et se qualifie

Manchester United a partagé l'enjeu 2-2 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame mardi pour le compte de la quatrième journée du groupe F de la Ligue des Champions grâce à un but dans les arrêts de jeu de chaque mi-temps de Cristiano Ronaldo. Au sein du groupe H, la Juventus a assuré sa qualification pour le prochain tour grâce à sa victoire 4-2 contre le Zenit Saint-Petersbourg, tout comme le Bayern, facile vainqueur de Benfica (5-2).

Avec ses 4e et 5e buts en 4 matches, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois sauvé ses couleurs. Le but du Portugais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps permettait aux Anglais de revenir au score après l'ouverture du score de Josip Ilicic à la 12e minute. La Dea allait reprendre l'avance via Duvan Zapata (56e). Alors qu'ils se dirigeaient vers la victoire, les Italiens encaissaient un nouveau but de Ronaldo sur une belle reprise de volée (90+1). Dans l'autre rencontre du groupe, les Espagnols de Villarreal ont pris le meilleur sur les Young Boys de Berne en s'imposant 2-0 à domicile. Le premier but de la rencontre a été inscrit par Etienne Capoue à la 36e, avant que ce dernier ne se transforme en passeur pour l'ancien Brugeois Arnaut Danjuma à la 89e minute. Villarreal et Manchester United occupent les deux premières places du groupe F avec 7 points. L'Atalanta suit à deux longueurs, les Young Boys sont derniers avec trois unités. Dans le groupe E, en s'imposant 5-2 contre Benfica, le Bayern a assuré sa qualification avec 12 points sur 12. Les Bavarois possèdent 6 points d'avance sur le FC Barcelone, vainqueur 0-1 du Dynamo Kiev grâce à Ansu Fati (70e). Benfica occupe la troisième place avec 4 points, alors que les Ukrainiens ne comptent qu'un seul point. En allant s'imposer 1-2 sur le terrain de Séville, Lille s'est relancé dans le groupe G et occupe désormais la deuxième place avec cinq points, à égalité avec Wolfsburg. Malgré sa défaite 2-1 contre ces mêmes Allemands plus tôt dans la soirée, Salzbourg reste leader du groupe avec 7 unités. Séville ferme la marche avec trois points. Grâce à sa victoire 4-2 à domicile aux dépens du Zénith Saint-Petersbourg, la Juventus s'est également qualifiée pour le prochain tour. Les Bianconeri ont assuré leur succès via des réalisations de Paulo Dybala (11e et 58e), Federico Chiesa (74e) et Alvaro Morata (82e). Bonucci contre son camp avait redonné espoirs aux Russes (26e), avant que Sardar Azmoun ne donne au score une allure moins sévère (90+2). Avec 12 unités, les Italiens comptent le maximum de points en tête du groupe H. Chelsea suit à 3 longueurs. Le Zénith occupe la troisième place avec trois points, alors que Malmö n'a toujours pas marqué la moindre unité. (Belga)