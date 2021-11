Talibans au pouvoir en Afghanistan - Le groupe État islamique revendique l'attaque contre l'hôpital militaire de Kaboul

La branche afghane du groupe État islamique (EI-K) a revendiqué mardi l'attaque contre l'hôpital militaire national de Kaboul en Afghanistan, qui a fait au moins 19 morts et 50 blessés plus tôt dans la journée.Dans un communiqué publié sur les chaînes Telegram de l'organisation jihadiste, l'EI-K, rival et principal adversaire des talibans au pouvoir, affirme que "cinq combattants de l'EI ont mené des attaques simultanées et coordonnées" sur le site. Un jihadiste a déclenché une ceinture explosive à l'entrée de l'hôpital avant que d'autres entrent dans le bâtiment et ouvrent le feu, ajoute le groupe. (Belga)